◇２０２６静岡県Ｊ４クラブ強化トレーニングマッチ清水３―１磐田（２２日・ＩＡＩスタジアム日本平）静岡県Ｊリーグ３クラブの強化を目的とした総当たりのホーム＆アウェー方式による「２０２６静岡県Ｊリーグ加盟３クラブ強化トレーニングマッチ」が開幕。２２日はアイスタでＪ１清水とＪ２磐田が対戦し、３―１で清水が勝利を収めた。磐田はけが人続出で練習生３選手を先発起用する事態となった。すでに離脱していた最終