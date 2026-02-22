堅苦しい着心地のジャケットは苦手。そんな40・50代の大人世代におすすめなのが【ZARA（ザラ）】の「ニットジャケット」です。上品さをキープしつつ、カーディガンよりも端正に映る絶妙なバランス。羽織るだけで装いにメリハリが生まれ、さりげない抜け感も加わります。デイリーに活躍が期待できるアイテムを厳選したので、ぜひチェックしてみて。 さりげないリッチ感で大人の装いを引き立てる 【ZARA】