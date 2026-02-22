自身のコスメブランド立ち上げフィギュアスケートで2016年の世界ジュニアを制し、現在はアイスショーでも活躍する本田真凜さんが22日、自身のインスタグラムを更新。コスメブランドを立ち上げたことを報告した。「お知らせこの度、念願のコスメブランド【Luarine（ルアリン）】を立ち上げました」本田さんは、メイクアップした自身の写真とともに投稿。「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ商品を作りたい”