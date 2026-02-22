「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。前日２１日に公開したフェブラリーＳ（２２日、東京・ダート１６００メートル）予想の結果を報告した。動画の冒頭で粗品は「どうもー」とかなりハイテンションで叫ぶと、「ほらな！」と的中した時のお決まりフレーズで喜びを示した。続けて「めっちゃ久しぶりちゃうん