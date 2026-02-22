プロ野球「ハヤテ×オイシックス」の練習試合の結果です。初回に先制したハヤテは一度は逆転を許しますが・・・4回2アウト3塁1塁のチャンスで打席に立ったのは新加入のキャッチャー中村志輝。レフトへの2点タイムリー新戦力の1打で試合をひっくり返します。流れを手繰り寄せたハヤテは2番手に藤枝明誠高校出身の大石。危なげないピッチングで無失点に抑え、流れを繋ぎます。続く、清水桜が丘高校出身の野村。母校の後