〈違法スカウトで“風俗漬け”→24歳で月収200万円超→BカップからGカップに豊胸…整形にドハマりした女性の素顔「おカネもまあまあ貯まって…」〉から続く警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む