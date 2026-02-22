ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来が、22日までに自身のインスタグラムを更新し、“2年前”の思い出写真を披露した。【写真】りくりゅう金メダルの2年前…「ずっと携帯のロック画面」にしていた4ショット「2年前にイタリア・ヴァレーゼでのオリンピックに向けた事前合宿で撮った写真」と公開したのは、三浦と木原龍一、坂本花織、鍵山優真の4ショット