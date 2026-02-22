ラグビーのNTTリーグワン1部第9節最終日は22日、東京・秩父宮ラグビー場などで行われ、東京SGが横浜を54―22で下して5勝3敗とした。横浜は8敗目（1勝）。三重は静岡に26―21で勝って、ともに3勝6敗となった。