女優生田絵梨花（29）が、21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。ミュージカルへの思いを話した。生田は今回、生まれ故郷で、5歳まで過ごしたドイツ・デュッセルドルフを訪れた。15歳で乃木坂46に加入後、芸能界きってのピアノの腕前と歌唱力が注目された。17年にはミュージカル「レ・ミゼラブル」にコゼット役で初出演した。「6歳くらいの時にミュージカルの『アニー』に連れて行ってもらって。舞台で