自分で走って、段差もラクラク！JR東海とスズキ、パナソニック アドバンストテクノロジー（PAD）の3者は2026年2月20日、超電導リニアの設備検査用ロボット「Minervα（ミネルヴァ）」を報道陣向けに初公開しました。【ええ！】これがスズキのアシを持った「極小ドクターイエロー」です（写真45枚）ミネルヴァは、超電導リニアの走行に必要な機械設備を点検するために試作されたロボットです。リニアの走行実験が行われている山