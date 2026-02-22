犬を興奮させる飼い主のNG行為 1.高い声で話しかけ続けること 高い声で話しかけ続けることは、犬を興奮させる飼い主のNG行為です。 明るく楽しく話しかけたいという思いから、無意識に声が高くなってしまうことがあるのではないでしょうか。 初めは犬も嬉しそうに楽しそうに聞いているかもしれませんが、高い声で話しかけ続けると、だんだんと犬の興奮を焚き付けてしまうことがあります。 犬は高い声に興奮しやすく、低い声