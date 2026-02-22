おうちでのわんちゃんのシャンプー方法、合ってますか？ わんちゃんと飼い主さんのライフスタイルによって、きっとシャンプーの頻度や行い方が様々でしょう。 しかし、もしかしたらシャンプーのルーティンがわんちゃんに適していないことが皮膚に負担をかけてしまっているかもしれません。 シャンプー方法を見直してみませんか？ シャンプーの頻度、適切ですか？ まず、皮膚トラブルに