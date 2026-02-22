サンフレッチェ広島は２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節でセレッソ大阪とアウェーで対戦し、２−１で勝利。この試合で先制ゴールを挙げたのが、ジャーメイン良だ。55分、ジャーメインがペナルティエリア手前中央にドリブルで持ち込み、左足を振り抜く。強烈なミドルシュートは、地を這うような弾道でゴール右に突き刺さった。 30歳のFWは、公式戦３試合連続弾。絶好調のストライカーにSNS上では、