Snow Manの佐久間大介さんは2月22日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷の街中で撮影した姿を披露しました。【写真】佐久間大介、渋谷に出現?!「ご本人がオタ活してるのすごい」佐久間さんは「渋谷に#龍角散ダイレクト のでっかい佐久間が居た！！ やっっと見れた！！！ 嬉しい！！！」とつづり、7枚の写真を投稿。ニット帽をかぶって眼鏡をかけた佐久間さんが、自身がCMキャラクターを務める「龍角散ダイレクト」の大きな広告を