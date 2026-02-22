日曜日は全国的に南風が強まって、四国と中国地方、九州北部で春一番が吹きました。月曜日は前線が通過して、日本海側や西日本を中心に、北よりの風に変わる見込みです。日本海側では日中の気温が日曜日より大幅に低くなり、松江で12℃、金沢で11℃の予想です。気温の変化が大きくなり、冷たい風も強まるため、服装選びや体調管理にお気をつけください。関東は日曜日よりさらに気温が高くなり、東京で22℃と、初夏の陽気になりそう