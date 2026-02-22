ロックバンド「HOUND DOG」のボーカル・大友康平（70）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。妻のかつての職業について語った。MCのメッセンジャー・黒田有から妻について聞かれ、「7つ下です」と返答。1988年に結婚し、妻は「20年ぐらい前からアレンジ専門のお花屋さん。お店やコンサートや楽屋に贈るお花を作ってる」と打ち明けた。大友は「一番コンサートやってるころは本当に東京にもいなく