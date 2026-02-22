◇プロ野球 オープン戦 巨人3-0中日(22日、沖縄・那覇)巨人の田中将大投手が、中日とのオープン戦に登板。2回を投げ被安打0、無失点と好投しました。先発した則本昂大投手のあとを受け、3回からマウンドに上がった田中投手。先頭の石川昂弥選手をセカンドゴロ、続く木下拓哉選手をライトフライ、村松開人選手をショートゴロ。7球で三者凡退とします。4回は上位打線との対決となりましたが、岡林勇希選手らを打ち取ってこの回も三者