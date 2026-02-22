元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみ（54）が22日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。アナウンサーになったきっかけを明かした。アナウンサーになったきっかけを問われた丸岡は「とにかくね、私の時は氷河期時代って言われていて。就職の」と明かし、「だから何かたくさんとにかくいろんな業種を受けましょうみたいな指導があって。大学で」と続けた。「だから私全部で30社ぐらい」受け