牡羊座・女性の運勢 自分のなかである種の覚悟が決まると、心身は安らぎだす…。そんな流れのなかにいるときです。最近新たな展開が起き、改めて「自分自身を振りかえろう。原点にかえってみよう」。そんな気持ちになってきたでしょうか。ある種のプレッシャーはかかりやすいですが、それはいままでの自分にこだわり、変化を拒むほど強まります。が、いざ「ならば、新しくやってみようじゃないか」と思えると、無駄な力は自