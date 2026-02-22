牡牛座・女性の運勢 よし、ここからは本気でいこう…。自分の深い部分でそんなふうに腹をくくることをうながされているときです。そもそも、ここまでの経緯ですでにスイッチが入っている牡牛座も多そうですが、今週は社会面で改めて誰かや何かの状況と価値観が衝突し、「物ごとの見方を変える必要がある」と感じるでしょう。どっちが正しいとかではなく、本気で変わるべきときが来ているということです。ただ行動自体は急がなくて