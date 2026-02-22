双子座・女性の運勢 社会運は華やかな展開を見せるとき。人との交流も盛んで楽しい情報も入ってきやすいです。気分も上がりやすいものの、ただその裏ではまあまあシリアスな状況も展開中。主に双子座自身のなかでのことですが、今後の自分自身の変化に向けいっそう“本気”度が上がるようなできごとがあるのでは（誰か重要な出会いなど）。「こういう部分は本格的に改善していきたいから、一段と本気で取り組んでいこう」と思うの