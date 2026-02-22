獅子座・女性の運勢 密かに重要な決意を固めていそうな現状です。ここしばらくパートナーを筆頭とする大事な相手とは社会面の展開に関して意見がぶつかりがちでしょう。相手の考えは獅子座の当たり前に疑問を投げかけるもので、今週はその決定版的衝突もありえます。同時にいまは「自分には新たな覚悟、目標が必要」という気持ちも高まるときで、この衝突がいっそうの刺激となり、獅子座に新たな試行錯誤をうながすの