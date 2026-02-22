乙女座・女性の運勢 主に社会面を中心とした変化の時期を体験中の乙女座。そのなかで自分の新しい可能性を実感しているときですが、今週はそのワクワク感と自分の既存の考え方が衝突しストレスを感じるかもしれません。かつての自分からすれば思いがけないジャンルや内容に惹かれ、同時にそれに戸惑いを覚えるのかな。そう感じてしまった以上、もうとどめることはできないでしょう。が、少しペースを落としてじっくり向き合