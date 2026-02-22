射手座・女性の運勢 身近な人と考え方の差から衝突する可能性がありそうです。現在、さまざまな刺激を得て自分を積極的に新しくしていこうとしている射手座ですが、そんななかで「まだやや受けつけない、受け入れる準備ができていないもの」に直面してしまうのかも。この経験を通じて「自分にはまだこんなこだわりがあるのだな」と気づく。ここが重要なので、きっかけとなるできごとや人は気にしすぎないように。もしストレスを感