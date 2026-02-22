山羊座・女性の運勢 現状の自分の壁に気づきそうなタイミングです。現在、社会面を中心に、新しい興味を広げ、挑戦していく意欲が強い山羊座でしょう。いろいろなことを吸収しているところですが、ふいに「えっ、それはちょっとノー！」と感じる何かに会うのかも。やり方、考え方などかもしれませんが、既存の自分のものと衝突する部分がある何かなのでしょう。ただ、その気持ちも遠からず変わっていきそうではあります。現