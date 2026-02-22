水瓶座・女性の運勢 家族とのトラブルに要注意の時期です。ここ最近の流れを経て、水瓶座は自分の求めていることがかなりわかってきているはず。それを実際に行動に移し、成果も得ているでしょう。それは自分にとってとてもポジティブなことですが、必ずしも家族や家の状況は同じように思っていないのかも。ただ、相手や周囲には自分の大事なことがそこまできちんと伝わっていない可能性もあります。今後さらに変化していきたいの