日本と韓国が領有権を主張する島根県隠岐の島町の竹島（韓国名・独島）の問題解決に向け、同県は22日、条例で定めた「竹島の日」に合わせて松江市で式典を開いた。丸山達也知事や政府代表の古川直季内閣府政務官が出席。県は閣僚の出席を求めていたが、政府は見送った。改善基調が続く日韓関係を踏まえ韓国に配慮したとみられる。式典で丸山知事は「領土問題は政府レベルの話し合いや交渉が不可欠」と主張。竹島の日の閣議決定