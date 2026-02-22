阪神は開幕投手候補の村上が丁寧にコースを突く投球で2回を無安打無失点と順調。中野は振りが鋭く、近本とそろって2安打を放った。ヤクルト先発の奥川は前川に一発を許すなど3回5安打3失点と制球、切れともに課題を残した。