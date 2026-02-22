広島は4番佐々木が力強いスイングで適時打を放ち、楽天から移籍の辰見は好守と本塁打で思い切りの良さを示した。先発候補のターノックは球に力があり、2回無失点。日本ハムの宮西はコースに丁寧に投げ分け、健在ぶりを示した。