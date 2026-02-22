お笑いコンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）は22日、「大阪マラソン2026」のフルマラソンに挑戦。今年は25・6キロ地点の関門をクリアしたところで最後尾車に抜かれ、リタイアとなった。「昨年の大会の日に“来年は10キロ、15キロ痩せて出る”言いました。25・6キロの関門をギリギリ超えて気持ちはゴール。気持ちが折れて最後尾の車に抜かれた」と語った。昨年は16・5キロ地点で終了。今年は11・5キロ減量し、12月は130キロ