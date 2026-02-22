ヤンキースは２１日（日本時間２２日）、フロリダ州タンパのスタインブレナー・フィールドでタイガースとの今季オープン戦初戦に臨み、２０―３で大勝。好スタートを切った裏で、ナインはまさかの?アクシデント?に直面し、悶絶していた。球場で下水漏れが発生し、クラブハウスのトイレが浸水。クラブハウスのカーペットの一部も浸水し、球場内外に猛烈な悪臭が漂った。今季の初実戦で２打席連続本塁打を放つなど３打数２安打４