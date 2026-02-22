お笑いコンビ「たくろう」が２１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「さまぁ〜ずチャンネル」に出演。東京進出について語った。今回は昨年のＭ―１グランプリで優勝したたくろうを、さまぁ〜ずがアンケートで深堀りするという企画。大阪を拠点に活動していたものの、Ｍ―１を機に４月から東京進出することを発表しているたくろう。きむらバンドは「人の家の場所と家賃を聞かない」のが?東京人?だと思っているそうで「マネージャー