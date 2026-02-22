2月22日、小倉競馬場で行われた3R・4歳上1勝クラス（ダ1000m）は、菊沢一樹騎乗の14番人気、ベニシア（牝5・美浦・粕谷昌央）が快勝した。1馬身差の2着にミライハーモニー（牝5・栗東・飯田祐史）、3着にイチトゼロノアイダ（牝4・栗東・石坂公一）が入った。勝ちタイムは0:59.3（良）。1番人気で小林美駒騎乗、マオノクラッシュ（牝4・美浦・黒岩陽一）は7着、2番人気で小沢大仁騎乗、ナムラモモ（牝4・栗東・羽月友彦）は9着