侍Jはソフトバンクに13-3で大勝日本代表「侍ジャパン」は22日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」に13-3で勝利した。降雨の影響もあり、試合が中断するなど難しい展開だったが、最後の最後にナインよりも存在感を示した人物がいる。侍ジャパンは初回に先制されるも、その裏に佐藤輝明内野手の適時打で同点とし、森下翔太外野手、源田壮亮内野手の適時打などで計4点を奪って逆転した。2回、3回