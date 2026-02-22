「Phone (3a) Lite」はNothing初のエントリークラススマートフォンで、Nothingならではのオシャレな外見はそのままに4万2800円という価格の低さを実現しています。そんなPhone (3a) LiteがGIGAZINE編集部に届いたので、ベンチマークテストとバッテリー持続時間・充電時間テストを実施してみました。Phone (3a) Lite | Nothing | JPhttps://jp.nothing.tech/products/phone-3a-lite・目次◆1：「Phone (3a) Lite」はどんなスマート