◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大阪マラソンスペシャルサポーターの小椋久美子が４時間５５分４４秒（速報値）で完走した。前回、名古屋で走った時は完走できず。今回は気合を入れて練習を積んだが、休みを入れなかったために疲労が蓄積し、左アキレスけんを痛めてしまった。２月に入ってようやく２０キロを再開。「前日までこんなに不安に思