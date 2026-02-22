◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大会のスペシャルサポーターを務める元マラソン五輪代表の福士加代子さんは、トレードマークの笑顔を全開させて４２・１９５キロを楽しんだ。開口一番「暑かったー！」と叫ぶと、「沿道の応援が異常に多かった。『おぅ、出てんのか』とか。ありがたいですね」と大阪らしい“激励”に頭を下げた。昨年まで４大会連