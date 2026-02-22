巨人の小林誠司捕手が２２日に自身のインスタグラムを更新し、菅野智之投手との再会を報告した。菅野は２２日に侍ジャパンの練習に合流。巨人の２軍キャンプが行われている「ひなたひむかスタジアム」を訪問し、小林とも再会した。ロッカールームでのツーショットを公開した背番号２２は「合流したばかりで、会いに来てくれてありがとう！やっぱり会うと元気が出る！ＷＢＣ、智之らしく最高のパフォーマンスを！」とエールをつ