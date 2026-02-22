◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンクの前田悠伍投手が侍ジャパン戦（サンマリン宮崎）に先発し、２回途中に７安打６失点で降板した。２２年ドラフト１位左腕は侍斬りで開幕先発ローテ入りをアピールしたかったが、厳しい結果となった。「気持ち的には割切っていけたとは思うんですけど、ただ実力がなかった