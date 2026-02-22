◆オープン戦日本ハム１―７広島（２２日・名護）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が２２日、“プロ初安打”を放ったドラ５ルーキーの藤森海斗捕手（１８）＝明徳義塾＝を絶賛した。３回から代走で途中出場し、８回の第２打席で広島左腕・辻から遊撃への内野安打を放った１８歳に対し、「いいね。追い込まれてからあそこに打ったら大したもん」と、カウント２―２からの適応力に感心した。キャンプは２軍スタートだが、現