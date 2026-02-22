浜松市はことし（2026年）10月から子どもの医療費無償化の対象を“小中学生まで”拡大すると発表しました。浜松市は2月12日、一般会計で過去最大規模の4401億円となる来年度の当初予算案を発表しました。この中で、子育て支援に力を入れ“小中学生の医療費”を無償化する費用に44億3400万円を盛り込みました。子どもの医療費については、現在“0歳から未就学児”が無料で小中学生は1回500円となっていますが、ことし10月から小中学