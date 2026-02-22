◇米女子ゴルフツアーホンダLPGA最終日（2026年2月22日タイサイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）今季第2戦の最終ラウンドが行われ、首位と3打差の3位から出た岩井千怜（23＝Honda）が2イーグル、2バーディー、ボギーなしの66で回り、通算23アンダーで2位に入った。地元タイの世界ランク1位ジーノ・ティティクルと最後まで競り合ったが、1打及ばず昨年5月のリビエラマヤ・オープン以来のツアー通算2勝目はならな