MLB・ブルージェイズの岡本和真選手が現地21日、フィリーズとのオープン戦に6番・サードで先発出場。初のオープン戦は4回を終え交代し、2打数無安打の結果となりました。2回の第1打席はショートゴロ、4回の第2打席はサードゴロに倒れた岡本選手。それでも守りでは2度の守備機会をこなすなど、初実戦でチームの一員としてアピールしました。今日の試合を「ちょっと力んだし緊張した」と振り返った岡本選手。守備にも「ポジショニン