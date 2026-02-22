新年会が開催される年始の「居酒屋出費」が最も多かった都道府県はどこだったのでしょうか。AI家計簿アプリ「ワンバンク」を運営する株式会社スマートバンク（東京都品川区）が実施した「年末年始の居酒屋出費」に関する動向調査によると、1人あたりの平均出費額が最も多かったのは「青森県」（2万1622円）でした。【ランキング】2026年 年始 居酒屋出費ランキングを見る調査は、2024年・2025年の12月、2025年1月、2026年1月の期間