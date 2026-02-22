＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出た岩井千怜は2イーグル・2バーディ・ボギーなしで「66」の好スコアをマークしたが、優勝には1打及ばず、トータル23アンダー・2位で大会を終えた。【最新】大健闘！岩井千怜の最新1Wスイング1番から2連続バーディ発進を切ると、7番パー5ではグリーン手前のフェアウェイからチ