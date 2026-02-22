明治安田J2・J3百年構想リーグ・アルビレックス新潟は22日、アウェーでカマタマーレ讃岐と対戦しました。前節大敗を喫し、2試合ぶりの勝利を掴みたいアルビは前半33分、森璃太のクロスに反応したモラエスのシュートがゴールに吸い込まれ、先制点を奪います。さらに後半開始直後には、若月の今シーズン初ゴールで追加点を挙げると…後半38分にはフリーキックのチャンスをゲリアが