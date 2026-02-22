ミラノ・コルティナオリンピック・女子スピードスケートで計3つの銅メダルを獲得した郄木美帆選手が大会を終えた今の心境を自身のSNSに綴りました。郄木選手は今大会、女子500m、女子1000m、女子団体パシュートの3種目で銅メダルを獲得しました。現地時間20日には最後の出場種目1500mに出場。世界記録を保持し過去2大会で銀メダルのこの種目に期待がかかりましたが6位入賞となり、惜しくもメダル獲得とはなりませんで