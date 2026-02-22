22日午後、新潟県佐渡市で小屋が全焼する火事がありました。22日午後3時すぎ、佐渡市小倉で「家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。燃えていたのは、住宅に隣接する小屋で、火は約1時間後に消し止められましたが、小屋は全焼。焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察などによりますと、火事のあと、所有者の90代男性と連絡がとれていないということです。警察は遺体の身元の特定を進めるとともに、消防