◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、壮行試合のソフトバンク戦に13―3で快勝した。今合宿初の対外試合は雨が強まったため7回表終了後に降雨コールドとなった。先発の曽谷龍平（オリックス）から伊藤大海（日本ハム）、宮城大弥（オリックス）、サポートメンバーの糸川亮太（西武）が