女優・深田恭子（４３）が２１日、ＭＢＳで放送された「痛快！明石家電視台３５周年スペシャル」にゲスト出演。父親との関係を語った。中２だった１４歳でのデビューのきっかけについて聞かれ、「父が都庁の広報に勤めておりまして」と切り出し、広報で映像を作っていた際、現場に遊びにいったところ、ホリプロの人にスカウトされ、「（ホリプロタレント）スカウトキャラバンに出ないか？って」誘われたことを明かした。父